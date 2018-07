Motocross, GP Repubblica Ceca 2018: gara-2. Ancora Jeffrey Herlings davanti a tutti! Antonio Cairoli chiude in seconda posizione

Jeffrey Herlings ed ancora Jeffrey Herlings. Sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca) l’olandese della KTM fa ancora doppietta e si aggiudica gara-2 del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Un successo mai in discussione e frutto di una guida aggressiva e redditizia che lungo i “canali” cechi si è espressa al 100%, portando l’orange al trionfo.

Una vittoria mai in discussione davanti ad un Antonio Cairoli che, nella prima parte della manche, ha cercato di impensierire il compagno di marca ma poi, non riuscendo a guadagnare terreno, ha deciso di portarsi a casa i punti della seconda piazza senza volersi prendere ulteriori rischi, giungendo a 31″992 dalla vetta. Tony che tra l’altro ha corso con una sublussazione al pollice della mano sinistra e quindi ha dovuto tener conto anche di questo aspetto nella sua prestazione.

Alle sue spalle, terza posizione per lo sloveno Tim Gajser (Honda) che nell’ultima parte della run si è avvicinato a Cairoli senza però impensierirlo e rimanendo a circa 5″ di distanza (37″056 il ritardo dalla vetta). Completano la top5 la coppia composta dall’iridato del 2015 Romain Febvre (Yamaha), con 51″917 di ritardo, e dal belga Jeremy Van Horebeek (Yamaha) a 57″637. Peccato per Alessandro Lupino (15° all’arrivo) che, dopo una splendida partenza in seconda posizione, ha perso progressivamente terreno concludendo fuori dalla top10.

Con questi risultati Herlings comanda la graduatoria generale con 608 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Cairoli a cui servirà qualcosa di speciale per porre fine all’incedere trionfale dell’olandese.

CLASSIFICA GARA-2 GP REPUBBLICA CECA 2018 – MXGP

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:33.827 0.000 52.310 25

2 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:05.395 31.568 51.526 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:10.883 37.056 51.392 20

4 461 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:25.744 51.917 51.033 18

5 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:31.464 57.637 50.896 16

6 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:34.247 1:00.420 50.829 15

7 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:35.849 1:02.022 50.791 14

8 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 35:36.618 1:02.791 50.773 13

9 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:37.376 1:03.549 50.755 12

10 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Standing Construct KTM KTM 36:04.448 1:30.621 50.120 11

11 99 ANSTIE, Max GBR ACU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:07.250 1:33.423 50.055 10

12 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR BOS GP Suzuki 36:08.527 1:34.700 50.026 9

13 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS Standing Construct KTM KTM 36:08.861 1:35.034 50.018 8

14 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Wilvo Yamaha MXGP Yamaha 36:09.802 1:35.975 49.996 7

15 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Kawasaki Racing Kawasaki 36:18.464 1:44.637 49.798 6

16 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI iFly JK Racing Yamaha Yamaha 36:23.915 1:50.088 49.673 5

17 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 36:24.912 1:51.085 49.651 4

18 17 BUTRON, Jose ESP RFME Marchetti Racing Team KTMKTM 34:45.655 -1 Lap 49.276 3

19 33 LIEBER, Julien BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:52.702 7.047 49.110 2

20 55 IRWIN, Graeme GBR MCUI Hitachi KTM UK KTM 34:53.374 7.719 49.094 1

21 152 PETROV, Petar BUL BMF Honda Redmoto AssomotorHonda 35:08.544 22.889 48.741 0

22 42 WATERS, Todd AUS MA Team HRC Honda 35:13.522 27.867 48.626 0

23 232 MICHEK, Martin CZE ACCR KTM 35:14.963 29.308 48.593 0

24 62 GERCAR, Klemen SLO AMZS Husqvarna 35:49.024 1:03.369 47.823 0

25 471 TARASOV, Volodymyr UKR FMU KTM 35:53.353 1:07.698 47.727 0

26 83 RENKENS, Nathan BEL FMB KMP-HONDA-RACING Honda 36:03.551 1:17.896 47.502 0

27 94 VAN DER MIERDEN, Sven NED KNMV Yamaha 36:15.565 1:29.910 47.240 0

28 868 DOCHERTY, Michael RSA UAEMC STC Racing Husqvarna Husqvarna 36:22.444 1:36.789 47.091 0

29 911 TIXIER, Jordi FRA FFM BOS GP KTM 32:57.132 -2 Laps 49.093 0

30 100 SEARLE, Tommy GBR ACU Bike It DRT Kawasaki Kawasaki 18:22.881 -10 Laps 46.593 0

31 80 MARINI, Thomas SMR FSM Kawasaki 19:10.038 47.157 44.682 0

32 291 KARRO, Matiss LAT LAMSF A1M Husqvarna Husqvarna 13:31.381 -13 Laps 42.221 0

33 125 SMITKA, Petr CZE ACCR Husqvarna 8:39.172 -15 Laps 43.990 0

34 49 IRT, Jernej SLO AMZS Husqvarna 9:36.199 57.027 39.636 0

35 831 WYSOCKI, Tomasz POL PZM JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 5:29.089 -18 Laps 17.350 0













Foto: Valerio Origo