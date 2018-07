Moto2, GP Germania 2018: risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring: Vierge in testa, Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo

Grande equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un cuscino di protezione a bordo pista.

Una pausa che ha consentito così a tutti di ricaricare le energie e scatenarsi nei dieci minuti finali. Alex Marquez ha chiuso con il secondo tempo, a 25 millesimi da Vierge e 4 davanti all’altra Dynavolt del tedesco Marcel Schrotter. Quarto è il malese Khairul Idham Pawi, a +0.080, davanti a Francesco Bagnaia. Pecco ha vissuto un’altra sessione difficile, alle prese con il nuovo telaio; poi, però, durante la bandiera rossa è tornato al vecchio, riducendo il gap a 86 millesimi da Vierge.

Sono quattro gli italiani in top ten, perché alle spalle di Bagnaia ci sono Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini, staccati rispettivamente di 93 e 101 millesimi. Decimo, invece, è Simone Corsi, a due decimi dal leader, alle spalle del sudafricano Brad Binder e del britannico Sam Lowes. Sono fuori dai dieci, invece, ma comunque in scia al gruppo dei migliori, sia lo spagnolo Joan Mir (11°) che il portoghese Miguel Oliveira (13°).

La classifica delle prove libere 2 del GP di Germania di Moto2

1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 246.5 1’24.750

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 243.5 1’24.775 0.025 / 0.025

3 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.2 1’24.779 0.029 / 0.004

4 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 242.9 1’24.830 0.080 / 0.051

5 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 243.7 1’24.836 0.086 / 0.006

6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 244.5 1’24.843 0.093 / 0.007

7 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 246.0 1’24.851 0.101 / 0.008

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 245.6 1’24.871 0.121 / 0.020

9 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 241.0 1’24.922 0.172 / 0.051

10 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 242.5 1’24.952 0.202 / 0.030

11 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.2 1’25.004 0.254 / 0.052

12 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.4 1’25.027 0.277 / 0.023

13 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 244.9 1’25.034 0.284 / 0.007

14 52 Danny KENT GBR MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 245.4 1’25.093 0.343 / 0.059

15 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 243.4 1’25.131 0.381 / 0.038

16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 242.3 1’25.149 0.399 / 0.018

17 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Racing Speed Up 243.3 1’25.157 0.407 / 0.008

18 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 240.8 1’25.172 0.422 / 0.015

19 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.8 1’25.255 0.505 / 0.083

20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 242.9 1’25.268 0.518 / 0.013

21 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 243.7 1’25.274 0.524 / 0.006

22 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 243.6 1’25.352 0.602 / 0.078

23 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 244.1 1’25.381 0.631 / 0.029

24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 241.5 1’25.487 0.737 / 0.106

25 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 243.8 1’25.542 0.792 / 0.055

26 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 243.8 1’25.571 0.821 / 0.029

27 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 242.6 1’25.593 0.843 / 0.022

28 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 242.8 1’25.709 0.959 / 0.116

29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 242.2 1’25.956 1.206 / 0.247

30 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 240.8 1’26.055 1.305 / 0.099

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 240.0 1’27.286 2.536 / 1.231

32 66 Niki TUULI FIN SIC Racing Team Kalex 238.4 1’27.494 2.744 / 0.208

33 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 244.3 1’28.783 4.033 / 1.289













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI