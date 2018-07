Monuntain Bike, Europei junior/under23 2018: oro per l’Italia! La staffetta azzurra precede Svizzera e Danimarca

Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti: sono questi i nomi dei cinque azzurrini che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli, il “Canto degli italiani” oggi a Graz, durante la cerimonia di premiazione della staffetta agli Europei giovanili di Mountain Bike in corso nella località austriaca.

Gli azzurrini, selezionati dal CT Mirko Celestino, hanno concluso la prova in 1h23’18”20, precedendo di 14″ la Svizzera e di 45″ la Danimarca. Oltre il minuto tutte le altre contendenti, con la Germania a precedere Francia, Belgio ed Austria. A completare la top 10 infine, Gran Bretagna, Repubblica Ceca ed Ungheria.

Di seguito il podio della gara:

1. ITALIA (Braidot Luca, Tovo Marika, Fontana Filippo, Teocchi Chiara, Zanotti Juri) in 1h23’18”20

2. SVIZZERA (Ryf Joris, Balmer Alexandre, Keller Alessandra, Frei Sina, Colombo Filippo) in 1h23’32”47

3. DANIMARCA (Lindberg Jonas, Andersen Alexander Young, Andreassen Simon, Bohe Caroline, Degn Malene) in 1h24’03”98













Foto: Pagina FB Luca Braidot/Ilenia Lazzaro

roberto.santangelo@oasport.it