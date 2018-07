Mondiali Russia 2018, oggi non si giocano partite. Da domani i quarti di finale: programma, orari e tv

Oggi niente partite ma domani lo show dei quarti di finale avrà finalmente inizio. Il turno precedente ha riservato delle grandi sorprese, una su tutte l’eliminazione della Spagna, tra le candidate al successo finale, sconfitta dalla Russia padrona di casa ai calci di rigore. Russi che ora affronteranno la Croazia, vittoriosa dai tiri dal dischetto. Lotteria dei penalty che si è riproposta anche nella sfida tra Colombia e Inghilterra e premiante quest’ultima, prossima ad affrontare la Svezia, vera sorpresa di questa rassegna iridata. La compagine, che ha eliminato l’Italia nei playoff di qualificazione alla fase finale, si sta confermando un osso duro per tutti e a cadere sotto i colpi degli scandinavi sono stati gli svizzeri.

Chi ha convinto senza se e senza ma sono stati Francia e Brasile. La formazione di Didier Deschamps ha asfaltato l’Argentina di Leo Messi (4-2) grazie ad un Kylian Mbappé di lusso, autore di una doppietta. I verdeoro, forse la compagine migliore del lotto delle pretendenti al titolo, hanno superato 2-0 il Messico, mostrando grande classe e compattezza. L’incrocio in semifinale è quello che tutti si aspettando ma attenzione a sottovalutare Uruguay e Belgio che potrebbero impensierire le due selezioni.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo con tutte le date e gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

6 luglio: a – Uruguay-Francia, ore 16.00 (Canale 5)

6 luglio: b – Brasile-Belgio, ore 20.00 (Canale 5)

7 luglio: c – Svezia-Inghilterra ore 16.00 (Canale 5)

7 luglio: d – Russia-Croazia, ore 20.00 (Canale 5)













