Mondiali Qatar 2022, si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei

I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha infatti confermato le novità del prossimo appuntamento iridato durante la conferenza stampa di fine torneo. Infantino ha anche aperto ad un possibile allargamento anticipato a 48 squadre già per il Mondiale qatariota, una rivoluzione che era prevista per il Mondiale 2026. L’allargamento a 48 squadre potrebbe comportare anche il coinvolgimento di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, visto che non sarebbero sufficienti gli 8 stadi presenti in Qatar per ospitare 16 squadre in più.

Tutto questo porterà ad una rivoluzione del calendario della Serie A 2021-2022 e 2022-2023, oltre a tutti gli altri Campionati europei principali. In autunno la Lega Serie A si riunirà per decidere come organizzare il calendario in modo da lasciare spazio al Mondiale qatariota per poco più di un mese. Ci sono varie possibilità, anche se la più concreta sarebbe iniziare la stagione un paio di settimane prima per poi finire a giugno invece che a maggio. Ovviamente anche la Champions League e l’Europa League dovranno rivoluzionare il proprio calendario in vista della stagione 2022-2023.













Foto: Marco Iacobucci EPP/ Shuuterstock.com