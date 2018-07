Marc Marquez, GP Germania 2018: “Dopo Assen ho meno pressione e al Sachsenring voglio vincere ancora”

Marc Marquez sbarca a casa sua per il nono appuntamento della stagione 2018. No, non siamo in Spagna, ma in Germania, più precisamente sul tracciato del Sachsenring, dove il pilota spagnolo vince da otto anni consecutivi (contando anche classe 125 e Moto2). Anche in questa occasione, ovviamente, il campione del mondo in carica parte come favorito d’obbligo e lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa che, come al solito, ha dato il via ufficiale al fine settimana del GP di Germania. Le prime parole, com’è normale che sia, vanno a toccare l’argomento del giorno: il ritiro di Dani Pedrosa:“Tutti eravamo davanti alla tv per la sua conferenza stampa, ed eravamo emozionati – ammette il campione del mondo in carica – Senza tanti giri di parole credo che se ne vada uno dei più grandi della categoria, e dal mio punto di vista posso dire di avere avuto la fortuna di essere il suo compagno. Per me è stato un eroe, quando lo guardavo correre da ragazzino, un vero punto di riferimento per tutti noi giovani spagnoli. Ovviamente è sempre difficile capire i motivi di un ritiro, ma prima o poi ci arriveremo tutti”.

Marc Marquez è spagnolo, ma in Germania è come se fosse a casa, dato che è reduce da un filotto di successi incredibile: “Tutti ovviamente parlano delle otto vittorie in fila, ma dopo Assen devo dire che ho meno pressione. In Olanda ero un po’ preoccupato perché sapevo che avrei dovuto stringere i denti, invece sono risultato sempre competitivo, sessione dopo sessione, fino alla vittoria. Ora ho un buon vantaggio in classifica generale, per cui vedremo come andrò in questo weekend, soprattutto il comportamento delle gomme che, come sempre, faranno la differenza”

Potrebbe essere l’ultima volta che si corre al Sachsenring. “Peccato, sinceramente spero di poter correre ancora in questa pista che amo. Purtroppo sarebbe una brutta notizia se fossimo all’addio, perché ci sono sempre tanti tifosi ed è un piacere correre da queste parti. Non so con quale tracciato potrebbe essere sostituito”.

