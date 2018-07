Lotta, Yasar Dogu 2018: Frank Chamizo sensazionale! Sconfitto Jordan Burroughs al termine di un’autentica battaglia

Sensazionale Frank Chamizo! Il fuoriclasse italo-cubano ha sconfitto il fenomeno statunitense Jordan Burroughs nella finale della categoria -74 kg in occasione del trofeo internazionale Yasar Dogu a Istanbul, in Turchia.

Chamizo si è preso la rivincita dopo la beffarda sconfitta incassata nella sfida “amichevole” del Beat The Streets a New York, primo confronto ufficiale tra i due colossi della lotta libera, in cui l’azzurro aveva a lungo guidato le operazioni, salvo soccombere dinanzi alla rimonta impetuosa del suo avversario.

Stavolta è stato Burroughs ad imporre subito la sua forza fisica e la sua classe nelle prime fasi di un match in cui Chamizo ha sofferto e ha incassato, restando sempre attaccato nel punteggio al suo celebre avversario. La prima frazione si è conclusa con lo statunitense in vantaggio 2-1, ma il gap si è leggermente ampliato in seguito quando Burroughs con due proiezioni ha tentato l’allungo.

La stanchezza, però, ha giocato un brutto scherzo all’americano. E Chamizo non si è mai arreso, anzi ha accresciuto l’intensità dei colpi pervenendo al pareggio sull’8-8 a 30” dallo scadere del cronometro. Il finale incandescente ha visto i due rivali scambiarsi colpi fino al 10-10 che ha consentito a Chamizo di sollevare le braccia al cielo in segno di vittoria, avendo sferrato l’ultimo colpo a punti contro il suo rivale.

Suona l’inno di Mameli, dunque, a Istanbul, ma il primo vero banco di prova della sfida tra Chamizo e Burroughs sarà a Budapest, dove ad ottobre andranno in scena i Mondiali 2018, quando entrambi punteranno senza mezzi termini alla medaglia d’oro.













Foto: Twitter Beat The Streets New York