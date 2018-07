Lotta, Yasar Dogu 2018: Frank Chamizo e Jordan Burroughs, torna la grande sfida! I due fenomeni approdano in finale

La grande sfida si rinnova. Il torneo internazionale Yasar Dogu, a Istanbul (Turchia), è l’occasione per un nuovo scontro tra titani tra Frank Chamizo e Jordan Burroughs, i due più straordinari interpreti della lotta libera che gareggeranno alle ore 16.30 nella finale della categoria -74 kg in un match che, oltre all’onore di salire sul gradino più alto del podio, vale anche un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi importanti appuntamenti, in primis i Mondiali che andranno in scena a Budapest tra il 20 e il 28 ottobre.

L’italo-cubano e lo statunitense si erano già sfidati in occasione del Beat The Streets a New York e a spuntarla fu Burroughs, ma Chamizo dimostrò di potersela giocare ad armi pari contro un avversario più esperto e già avvezzo ad una categoria completamente nuova per il fuoriclasse azzurro.

Chamizo è approdato in finale a Istanbul senza concedere nemmeno un punto agli avversari, battendo in successione il kazako Bekzhanov (6-0), il turco Gor (4-0), e l’iraniano Dadashpourkerikalaei (6-0). Altrettanto esaltante è stato il cammino di Burroughs, che ha superato nell’ordine l’iracheno Tareq Saeed (10-0), il bielorusso Azamat (10-0) e il kazako Sakayev (9-4).

La finale più attesa, dunque, si svolgerà nel pomeriggio e segnerà la seconda puntata di una sfida che promette di diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni.













Foto: Twitter Beat The Streets New York