LIVE Italia-Olanda, Europei pallanuoto femminile in DIRETTA: Setterosa per il riscatto

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Olanda. A Barcellona, in terra spagnola, si disputa il terzo incontro della fase preliminare degli Europei di pallanuoto femminile: dopo i primi due giorni di gara le azzurre guidate da Fabio Conti hanno in cassaforte una vittoria ed una sconfitta. Da riscattare assolutamente il passo falso arrivato domenica con la Grecia: in un incontro molto equilibrato il Setterosa non ne ha avuto per dare lo strappo decisivo ed è stato beffato proprio sul finale dalle elleniche. Anche la sfida di oggi non sarà facile: fondamentale vincere per evitare una posizione scomoda in classifica.

La gara inizierà alle ore 20.30.













Foto: katacarix / Shutterstock.com