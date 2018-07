LIVE Italia-Andorra, Europei hockey pista in DIRETTA: azzurri a caccia della semifinale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Andorra, quarto di finale degli Europei 2018 di hockey su pista in corso di svolgimento a La Coruña (Spagna). Gli azzurri devono riscattarsi dopo la prima sconfitta del torneo avvenuta ieri per mano dei favoriti iberici, perchè da oggi non c’è più margine di errore, si entra nella fase ad eliminazione diretta della rassegna continentale. L’avversaria odierna è Andorra, una squadra che ha chiuso il suo girone al terzo posto con due vittorie su Austria e Svizzera e due nette sconfitte con Francia (0-6) e Portogallo (0-11). La compagine pirenaica non dovrebbe rappresentare un grosso problema per la selezione tricolore, infatti Andorra è solo alla quarta partecipazione in questa competizione (l’ultima nel 2006) e non sembra avere le armi per contrastare il gioco di una delle favorite al titolo. La sfida odierna sarà decisiva anche per la qualificazione ai Mondiali 2019, infatti solo le quattro semifinaliste dell’Europeo potranno partecipare alla rassegna iridata. La partita comincia alle ore 17.30, OASport vi offre la possibilità di seguirla con la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro con aggiornamenti in tempo reale. (Foto: CERH – Cattini)

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA