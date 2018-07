Lewis Hamilton, GP Gran Bretagna 2018: “La pole position è per i tifosi, che battaglia con le Ferrari: erano più forti”

Lewis Hamilton ha conquistato una magica pole position nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa è riuscito a precedere Sebastian Vettel di appena quattro centesimi e Kimi Raikkonen di un decimo: la partenza al palo premia il Campione del Mondo che oggi ha dovuto seriamente faticare per avere la meglio sulle Ferrari e strappare la quarta pole position consecutiva a Silverstone.

Il britannico ha poi rilasciato delle dichiarazioni appena sceso dalla macchina e in conferenza stampa: “I miei tifosi sono i migliori. Sono davvero molto emozionato, ho dato tutto quello che avevo ed è stato difficilissimo con le Ferrari. Hanno trovato qualcosa di più nel Q3 e io ho pregato di farcela per regalare questa pole position a questo pubblico. Questa pole è diverso dal passato perché le Ferrari sono state fortissime, non è mai stato così difficile mettere insieme il giro ma non potevo deludere i fan. Abbiamo un buon passo gara ma mi aspetta una gara comunque molto combattuta“.













FOTOCATTAGNI