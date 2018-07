Lewis Hamilton, GP Gran Bretagna 2018: “Ho dato tutto. Il mio problema? Una Ferrari mi ha colpito…”

Arriva un secondo posto per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna 2018, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Una gara al cardiopalma nella quale il campione del mondo in carica, partito molto male dalla pole, viene sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e da Valtteri Bottas (Mercedes). Poi, in ingresso alla curva 3, Lewis e Kimi Raikkonen (giunto terzo) si toccano, portando al testacoda del britannico, costretto a ripartire dall’ultima posizione.

Una rimonta furiosa quella del n.44, agevolata anche dalla Safety Car, che gli vale una piazza d’onore molto amara, come manifesta apertamente sul podio: “Ringrazio il pubblico per il sostegno. Ho dato tutto quello che avevo e noi lotteremo fino in fondo per vincere. Alcuni oggi hanno adottato degli stratagemmi interessanti…Noi ci faremo, comunque, trovare pronti e risponderemo colpo su colpo. Quando ero ultimo pensavo di vincere? Si, è la mia mentalità. L’unico problema è stato che oggi una Ferrari mi ha colpito“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI