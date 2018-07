Lewis Hamilton, GP Germania 2018: “Ho rotto lo sterzo. Qui è impossibile rimontare”

Non può essere di certo lo specchio della felicità Lewis Hamilton, costretto a terminare anzitempo le qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Un problema tecnico ha costretto il britannico ad alzare bandiera bianca e non poter fare nulla per rimediare. Lewis, addirittura, ha cercato di spingere a braccia la W09 ma senza ottenere grandi risultati.

“Non ho capito esattamente cosa sia successo. Ho cercato di riportare la macchina in pista, poi ho provato a spingerla. C’era una perdita d’olio. Problema causato dal cordolo? Lo abbiamo sfruttato allo stesso modo ogni giro. C’è stata una rottura dello sterzo. E domani? Su questa pista è impossibile rimontare, farò quello che posso“, le dichiarazioni a caldo di Hamilton ai microfoni di Sky Sport.













