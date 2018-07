Lewis Hamilton, GP Austria 2018: “Una gara difficile per noi. Dobbiamo analizzare i problemi di affidabilità”

E’ la notizia del giorno al termine del GP d’Austria, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: Lewis Hamilton costretto al ritiro e a perdere la vetta della classifica iridata riservata ai piloti a vantaggio del ferrarista Sebastian Vettel, avanti di un punto rispetto al britannico.

Una corsa che, dopo i primi giri, sembrava in mano alle Frecce d’Argento ma poi il problema occorso a Vallteri Bottas e poi quello allo stesso Lewis hanno portato ad un doppio “zero” molto pesante: “E’ stata una corsa difficile e dobbiamo riflettere su quanto è accaduto“, le prime parole del campione del mondo in carica, intervistato da Sky Sport. “Abbiamo avuto problemi di affidabilità e con la strategia che non ci hanno permesso di ottenere il risultato che ci aspettavamo“, ha sottolineato il n.44.

Un W09 che ha anche sofferto per il blistering sulle gomme posteriori e per Hamilton la causa è chiara: “Quando ti trovi ad inseguire un avversario da vicino, le gomme degradano molto velocemente. Non c’è molto altro da dire”.













