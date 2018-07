Kimi Raikkonen, GP Germania 2018: “Potevo fare di più ma non ci sono riuscito. Domani vedremo”

Kimi Raikkonen non è soddisfatto della terza posizione in griglia di partenza nel GP di Germania. “Il risultato non è negato. Potevo fare di più ma non ci sono riuscito“, è stato il suo commento subito dopo la fine delle qualifiche. “Ho fatto un piccolo errore alla curva 12 nel primo tentativo che mi ha fatto perdere qualcosa. Poi nel secondo sono andato più cauto a causa di quell’errore, per non perdere altro tempo. Tutto sommato è stato buon compromesso perché la macchina andava bene“.

L’obiettivo per la gara sarà guadagnare almeno una posizione in partenza, superando la Mercedes di Valtteri Bottas. “Domani cercherò di fare la mia gara ma ovviamente correremo di squadra. La terza piazza è un’ottima posizione in partenza, domani vedremo“.













