Hockey su pista, Europei 2018: Spagna profeta in patria, in trionfo per la 17^ volta! Portogallo sconfitto 6-3 in finale

La Spagna è profeta in patria e vince gli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna. I padroni di casa hanno sconfitto 6-3 il Portogallo al termine di un match dominato, nel corso del quale l’allungo è arrivato a cavallo tra la prima e la seconda frazione di gioco. La compagine spagnola ha vinto tutte le partite disputate nel corso del torneo, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà neppure in finale, sebbene l’avvio non sia stato dei migliori contro i lusitani, costretti ad abdicare e a consegnare il trofeo ai cugini iberici.

Ad aprire le danze, infatti, è stato Goncalo Alves, che ha aperto le marcature dopo appena 3 minuti, regalando al Portogallo l’illusione del vantaggio. Ma neanche il tempo per godersi il momento positivo che Jordi Adroher ha subito rimesso a posto le cose, riportando le squadre in parità e dando il via al dominio della Spagna. All’8′ Ferrant Font ha portato per la prima volta avanti i padroni di casa, poi Helder Nunes ha sprecato l’occasione del pareggio sbagliando un tiro diretto e a fine primo tempo è arrivato l’allungo con Eduardo Lamas, che ha condotto la Spagna all’intervallo in vantaggio per 3-1.

L’avvio di ripresa, poi, è stato strepitoso per i padroni di casa, che sono volati via con le reti di Ignacio Alabart e del capitano Pau Bargallo, che ha chiuso i giochi a 15 minuti dalla fine. Nelle battute conclusive, il Portogallo ha accorciato le distanze con due reti di Joao Rodrigues, intervallate dalla perla di Ferrant Font, autore della doppietta che gli consente di essere il miglior marcatore spagnolo della finale. Per la Spagna si tratta del 17° trionfo agli Europei, una vittoria che conferma la straordinaria tradizione di un Paese che dopo 6 anni torna a sollevare la coppa al cielo.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Cattini / CERH