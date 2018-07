Hockey su pista, Europei La Coruna 2018: quarti di finale Italia-Andorra. Programma, orario e tv

Finita la fase a gironi degli Europei di hockey su pista per quanto concerne il Girone B, quello degli azzurri, l’Italia ora conosce il suo avversario: domani nei quarti la sfida sarà contro Andorra, che nella prima fase ha perso contro Portogallo e Francia ed ha vinto contro Svizzera ed Austria.

L’Italia scenderà in campo alle ore 17.30 nel secondo quarto di finale di giornata. La vincente troverà in semifinale la vincente di Inghilterra-Portogallo. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della sfida.

Di seguito il programma completo:

Europei Hockey su pista La Coruna 2018

Quarti di finale

Venerdì 20 luglio ore 17.30

Andorra-Italia

diretta streaming su Rink Hockey TV

diretta live testuale integrale su OA Sport













Foto: FISR

