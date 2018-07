Hockey su pista, Europei 2018: Spagna dilagante contro l’Inghilterra, i padroni di casa partono a razzo con 10 reti

Esordio scoppiettante per la Spagna agli Europei 2018 di hockey su pista. I padroni di casa hanno annichilito l’Inghilterra davanti al pubblico del Pazo dos Deportes de Riazor di La Coruna, non lasciando scampo alla compagine britannica, letteralmente demolita con un perentorio 10-1, nonostante l’avvio confortante degli avversari.

Bargallo e compagni hanno subito imposto la legge del più forte nella prima partita del gruppo B, che ha aperto le danze della rassegna continentale, anche se al 10′ è stata l’Inghilterra a passare in vantaggio con Mount, approfittando di una prolungata fase di studio in cui gli iberici si sono limitati a giocate di pura accademia. La rete subita, tuttavia, ha scatenato la furia della Spagna, che in cinque minuti ha ribaltato la partita con i gol di Lamas e Adroher, dilagando poco dopo con i sigilli di Roca, nuovamente Lamas e Casanovas, che hanno fissato il punteggio sul 5-1 con cui le due squadre sono giunte all’intervallo.

Nella ripresa la Spagna ha avuto vita facile per allungare ancora, andando a segno con Alabart e poi con Roca, autore della sua personale doppietta, emulato poco dopo da Raul Marin, capace di mettere a segno due reti in tre minuti, prima che Font Sanchez arrivasse a fissare il punteggio sul definitivo 10-1 che ha sancito la supremazia della Spagna nei confronti dell’Inghilterra. Oggi, alle ore 19.30, toccherà all’Italia provare a rispondere contro il Belgio, per giocarsi fino in fondo il primato nel girone e dare filo da torcere ai padroni di casa, principali favoriti per la vittoria del torneo.













Foto: Cattini / CERH