Hockey su pista, Europei 2018: la Spagna sommerge la Germania e resta a contatto con l’Italia, la Francia bracca il Portogallo

Il primato del gruppo B è una questione tra Italia e Spagna agli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri hanno prevalso nettamente contro l’Olanda, portando a +40 la differenza reti, ma gli iberici hanno inflitto una dura lezione alla Germania, imbattuta fino a ieri e sconfitta dalle Furie Rosse con un pesante 7-1 con sei diversi marcatori a segno e la doppietta di uno straripante Raul Marin.

La Spagna si conferma così la squadra da battere e stasera affronterà il Belgio per colmare il gap dall’Italia in termini di differenza reti e per giocarsi il primo posto nel girone nell’ultima decisiva sfida. Passi falsi degli azzurri permettendo contro la Germania, chi tra Italia e Spagna disporrà della differenza maggiore tra gol fatti e subiti potrà giocare lo scontro diretto per due risultati su tre in ottica primato in classifica.

Ma intanto il pass per i quarti di finale è blindato per entrambe le squadre e, con esso, anche un probabilissimo turno agevole nella prima sfida ad eliminazione diretta. A portare a casa il bottino pieno è stata anche l’Inghilterra, che ha schiantato il Belgio con un perentorio 14-2, compiendo un fondamentale passo in avanti in chiave qualificazione, grazie soprattutto alle 6 reti di uno scatenato Mount.

Nel gruppo A, intanto, la Francia ha approfittato del turno di riposo del Portogallo per agganciarlo in vetta grazie alla fragorosa vittoria per 14-3 contro l’Austria, demolita dal poker di Berre, mentre Andorra ha compiuto un’autentica impresa, battendo 3-2 in rimonta la Svizzera con la rete decisiva di Dilme ed effettuando un passo forse decisivo verso il passaggio del turno.

Di seguito, i risultati e le classifiche dopo la terza sessione di gare della fase a gironi degli Europei 2018:

Girone A

Risultati

Svizzera-Austria 5-1

Andorra-Portogallo 0-11

Francia-Andorra 6-0

Portogallo-Svizzera 7-1

Francia-Austria 14-3

Svizzera-Andorra 2-3

Classifica

Francia* e Portogallo* 6; Svizzera e Andorra 3; Austria* 0. * = una partita in meno

Girone B

Risultati

Spagna-Inghilterra 10-1

Germania-Olanda 5-1

Belgio-Italia 0-24

Olanda-Spagna 2-14

Belgio-Germania 0-15

Italia-Inghilterra 9-4

Spagna-Germania 7-1

Inghilterra-Belgio 14-2

Italia-Olanda 15-4

Classifica

Italia e Spagna 9; Germania 6; Inghilterra 3; Olanda e Belgio 0.













Foto: Cattini / CERH