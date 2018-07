Hockey prato, Mondiali 2018: sfida aperta per il titolo tra Olanda ed Inghilterra

Tutto pronto per i Mondiali di hockey su prato: si infiamma l’estate per il field hockey con la manifestazione iridata al femminile (rispetto a quattro anni fa infatti le manifestazioni per i due sessi saranno divise) che si svolgerà nello splendido scenario di Londra, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2012 (i campi sono davvero ben tenuti e in ottimo stato).

La grande favorita non può che essere l’Olanda. Le Orange sono le detentrici del titolo e per qualità della rosa, oltre che tecnica, fisicità e caratura a livello internazionale. Nove volte campionesse iridate non possono che partire un gradino avanti rispetto a tutte le rivali: bisognerà però stare molto attenti alle possibili sorprese. Non sarebbe una sorpresa un ipotetico trionfo dell‘Inghilterra: le padrone di casa, davanti al pubblico amico, daranno tutto per provare a fare il grande scalpo. L’insperabile è già accaduto nel 2015, proprio su questi campi di gioco, agli Europei: le britanniche riuscirono a sconfiggere al termine di un incontro lottatissimo e concluso ai rigori le rivali. Da seguire anche le Leonas argentine, oltre alle nazionali oceaniche Australia e Nuova Zelanda.

Manifestazione storica per quanto riguarda i colori italiani. Ad oltre 40 anni di distanza una selezione tricolore torna a disputare una Coppa del Mondo: la squadra guidata da Roberto Carta ha ottenuto il meritato pass in World League l’anno scorso e ora proverà a fare di tutto per onorarlo al meglio. Come detto più volte dal ct azzurro l’obiettivo è quello di provare a passare il primo turno, ma lo sguardo è rivolto sempre in chiave olimpica.













