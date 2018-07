Hockey prato femminile, Mondiali 2018: le partite dell’Italia in streaming in chiaro su Dailymotion

Importante novità per il Bel Paese per quanto riguarda i Mondiali di hockey su prato femminile, in corso di svolgimento in terra britannica a Londra. Le azzurre, tornate a giocare una manifestazione iridata ad oltre 40 anni di distanza dalla prima partecipazione, e strepitose vincitrici all’esordio con la Cina, si potranno ammirare in chiaro in diretta streaming.

La FIH (Federazione Internazionale) aveva infatti messo a pagamento gli incontri delle ragazze di Roberto Carta per quanto riguarda il proprio canale Youtube (costo di 2.5 euro a partita), ora però è arrivato l’accordo della Federhockey con la sezione italiana di Dailymotion.com.

Domani appuntamento con Italia-Corea del Sud: clicca qui per il programma.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH