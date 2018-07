Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Italia-Cina 3-0, gli highlights dell’impresa pazzesca delle Azzurre

Qui si fa la storia. La nazionale femminile di hockey su prato continua a riscriverla, anno dopo anno, appuntamento dopo appuntamento. Le delusioni nei tornei preolimpici non sono bastate a fermare l’onda dell’entusiasmo di questa squadra che prosegue in un cammino di crescita costante: non c’è ancora un punto di arrivo (si spera ci sia tra due anni, verso Tokyo 2020), ma continui punti di partenza. Oggi, in quel di Londra, ne è arrivato un altro, davvero pesantissimo: all’esordio del Mondiale 2018, appuntamento dal quale le azzurre mancavano addirittura dal 1976, arriva la prima storica vittoria nella manifestazione per il tricolore. L’Italia batte la Cina allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre per 3-0 e fa un grandissimo passo verso l’obiettivo annunciato: la qualificazione agli ottavi di finale. Riviviamo gli highlights

