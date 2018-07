Hockey pista, Europei 2018: Andorra-Italia 2-6. Azzurri in semifinale, centrata la qualificazione ai prossimi Mondiali

L’Italia batte Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista e stacca, oltre al pass per le semifinali, anche il nulla osta per i prossimi Mondiali. Il punteggio finale recita 6-2 per gli azzurri, che domani alle ore 22.00 sfideranno in semifinale la vincente di Inghilterra-Portogallo, che si giocherà questa sera ancora alle 22.00.

Nel primo tempo l’Italia parte a razzo: passano 10″ ed Alessandro Verona porta subito gli azzurri in vantaggio, poi allo scoccare del primo minuto di gara Federico Ambrosio raddoppia. Dopo soli 60″ la gara appare in discesa, invece a 19’43” dal termine della prima frazione Llorenc Miquel dimezza lo svantaggio di Andorra. Devono passare oltre sette minuti prima che l’Italia ritorni a distanza di sicurezza: Davide Banini trova il 3-1 a 12’43”. Al termine della prima frazione l’Italia si trova ad aver speso 7 falli contro i 3 dei pirenaici.

Nella ripresa si appesantisce il conto dei falli per gli azzurri, con Barozzi, che, rilevato Gnata, para il rigore di Gerard Miquel, respingendo anche la ribattuta. Il pericolo scampato scuote gli azzurri, che si portano a distanza di sicurezza grazie alle reti di Domenico Illuzzi, che in meno di un minuto sigla una doppietta, a 16’22” su rigore, ed a 15’30” su azione. Chiusa la gara, gli azzurri limitano i falli giocando con maggior tranquillità, trovando anche la rete del 6-1 con Marco Pagnini, ma a ruota arriva il gol andorrano ancora con Llorenc Miquel. Gli ultimi minuti sono si pura accademia, gli azzurri gestiscono il vantaggio e portano a casa la vittoria.













Foto: FISR

robertosantangelo@oasport.it