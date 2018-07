Golf, PGA Tour 2018: Robert Garrigus leader dell’RBC Canadian Open dopo il primo round

Pochi giorni dopo lo splendido British Open per i colori azzurri, il PGA Tour rientra nei suoi canonici ranghi dando vita all’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada), dopo un primo round disturbato dalle inclementi condizioni meteo, troviamo in testa alla leaderboard Robert Garrigus. L’americano guida la classifica con il punteggio di -9 (63 colpi), una lunghezza meglio del connazionale Adam Schenk. Chiude il podio momentaneo con -7 lo statunitense Chris Stroud.

Quarta piazza con -6 per il sudcoreano Byeong-Hun An, per l’inglese Ian Poulter e per gli americani Ben Crane, Hudson Swafford e Kevin Tway. Quest’ultimo deve completare il suo primo round in quanto il gioco è stato fermato prima che potesse iniziare a colpire per la buca numero 16. A chiudere la top ten con il punteggio di -5 troviamo infine un nutrito gruppo di ben 13 golfisti tra i quali spicca l’inglese Tommy Fleetwood, che peraltro deve disputare altre due buche.

Nella passata edizione ad Oakville trionfò il venezuelano Jhonattan Vegas, autore di un memorabile back-to-back con i successi del 2016 e del 2017.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Ian Poulter