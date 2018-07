Golf, PGA Tour 2018: Dustin Johnson trionfa nell’RBC Canadian Open

Con un ottimo ultimo round da -6 Dustin Johnson si aggiudica l’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), tappa del PGA Tour. L’americano trionfa con lo score complessivo di -23 (265 colpi) resistendo ai tentativi di rientro degli inseguitori. Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada) Johnson precede di 3 lunghezze i sudcoreani Whee Kim e Byeong Hun An, in testa prima dell’ultimo round proprio assieme allo statunitense.

Fuori dal podio con -19 l’americano Keegan Bradley, quinto posto a -17 per il messicano Abraham Ancer. Un colpo di ritardo e sesta piazza per l’australiano Danny Lee e l’inglese Tommy Fleetwood, mentre chiudono la top ten con -15 il canadese Mackenzie Huges e gli statunitensi Andrew Putnam, Joel Dahmen e Brandt Snedeker.

Per Dustin Johnson, 34enne di Columbia (South Carolina), il successo colto in Canada è il 20° della carriera da professionista (19 vittorie nel PGA Tour). Nel 2018 il numero uno del ranking PGA trova così il terzo trionfo dopo il Sentry Tournament of Champions ed il FedEX St.Jude Classic.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Dustin Johnson