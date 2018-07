Golf, parla Francesco Molinari: “Prossimo obiettivo il numero uno del ranking mondiale”

Non si ferma più Francesco Molinari: dopo la storica vittoria nell’Open, ora il nostro rappresentante punta al numero uno nel ranking mondiale, anche se non subito, e lo rivela in un’intervista rilasciata a “Repubblica“. Al noto quotidiano il golfista ha confidato tutte le sue emozioni ed i suoi progetti futuri.

Così dopo lo storico successo: “Devo fare il punto col mio allenatore Denis Pugh: ma quando ci siamo sentiti, dopo la vittoria all’Open, lui mi ha detto che quello (il numero uno nel ranking mondiale, ndr) deve essere il prossimo obiettivo. E se questo è il piano, ce la metterò tutta“.

Questo successo è un sogno inseguito da tempo, come racconta Molinari, salito finalmente alla ribalta anche in Italia: “Ci si sente orgogliosi nel vedere come è stata accolta la notizia in Italia. Si sente di aver realizzato il sogno di una vita, il sogno del bambino che ero. Ed ora, ho voglia di vedere i miei bambini“.

La vittoria di domenica è il miglior spot per tutto il movimento: “Quel che posso dire è che continuerò a lavorare duro per avere successo, e spero che tanti ragazzi si avvicinino a questo sport che dovrebbe essere seguito di più in Italia. È un viaggio incredibile, che parte da un Paese come l’Italia che non ha una tradizione di successo nel golf, e questo mi rende ancora più orgoglioso di quel che sta succedendo“.

Infine i progetti per il futuro, a breve e lungo temine: “Per me questa è solo la tappa di un percorso, c’è tanta strada da fare. Certo, la Ryder Cup di Parigi che l’Europa deve tornare a vincere, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma in questo momento ho ben chiara la situazione: lavorerò su me stesso, per diventare un giocatore migliore e ancora più completo“.













Foto: Profilo Twitter PGA

