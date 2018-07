Golf, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Sarà lo storico percorso di Gleneagles, in Scozia, ad ospitare l’edizione 2018 degli European Golf Team Championships, gli Europei a squadre di golf. Il format, quest’anno, prevede l’aggiunta del torneo misto: saranno infatti tre le medaglie assegnate. Uomini e donne, qualificati in base ai punti delle classifiche dei rispettivi circuiti, formeranno 16 squadre, in rappresentanza di 16 Paesi diversi, di due membri ognuna. Poi, nel torneo misto, si combineranno per formare squadre da quattro.

Sarà una settimana di grande golf, che comincerà mercoledì 8 agosto con le qualificazioni e terminerà domenica 12 con le finali. La trasmissione dell’evento dovrebbe essere a cura di Sky Sport, che offrirà anche lo streaming su Sky Go.

Il programma

Mercoledì 8 agosto

dalle 7.30 Match di qualificazione

Giovedì 9 agosto

dalle 7.30 Match di qualificazione

Venerdì 10 agosto

dalle 7.30 Match di qualificazione

Sabato 11 agosto

dalle 7.30 Foursomes – Finali del torneo misto

Domenica 12 agosto

dalle 7.30 Semifinali e Finali dei tornei maschile e femminile













Foto: Valerio Origo