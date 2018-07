Golf, British Open 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Terzo Major dell’anno. L’Open Championship quest’anno va in scena sul mitico percorso di Carnoustie, che ha ospitato il torneo per l’ultima volta nel 2007. La caccia è a Jordan Spieth, che lo scorso ha aggiunto alla sua bacheca il terzo Major della sua carriera. Ma il lotto dei favoriti sarà come sempre grandissimo e tra questi c’è di diritto anche il nostro Francesco Molinari, protagonista assoluto delle ultime settimane, in cerca di un’impresa clamorosa, sulle orme di Costantino Rocca (secondo al playoff nel 1995).

L’Open Championship comincerà giovedì 19 luglio e terminerà domenica 22. L’evento sarà trasmessa da Sky sul nuovo canale Sky Sport Golf HD, anche in streaming su Sky Go.

Il programma

Giovedì 19 luglio

dalle 7.30 – Primo giro

Venerdì 20 luglio

dalle 7.30 – Secondo giro

Sabato 21 luglio

dalle 11.00 – Terzo giro

Domenica 22 luglio

dalle 11.00 – Ultimo giro













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo