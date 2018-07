Golf, British Open 2018, Kevin Kisner: “Posso sognare l’impresa. Oggi condizioni perfette”

Archiviato il primo round del British Open 2018. Il Major britannico vede al comando dopo il giovedì l’americano Kevin Kisner, che con lo score di -5 guida con una lunghezza di margine su un terzetto di avversari. “Sono davvero felice di aver chiuso il giro d’esordio al comando. Credo di poter competere per la vittoria fino alla fine. Oggi le condizioni climatiche e del percorso erano perfette, ma in Scozia non sai mai cosa il meteo può presentarti dinanzi. Probabilmente da domani arriverà la pioggia e cambieranno molte cose, ma io devo continuare a giocare il mio golf”, commenta Kisner.

Il connazionale Tony Finau insegue ad un solo colpo di distanza dopo un ottimo round: “E’ bello essere nelle prime posizioni di un Major, mi sto abituando ultimamente. Mi piace competere nei grandi tornei ed avere la pressione sui colpi importanti. Il mio gioco e la mia mente sono fatti per esaltarsi nei Major”, dichiara lo statunitense.

Infine chiudiamo con le parole di Justin Thomas, che con lo score di -2 si trova in ottava posizione, non lontano dai migliori. “Per me è il terzo anno di British Open, e ad ogni edizione trovo situazioni completamente diverse. E’ il bello di questo Major, bisogna dare tutto dal primo all’ultimo colpo. Ci sarà da divertirsi”.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Kevin Kisner