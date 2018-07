Giro Rosa 2018: le italiane per la classifica generale. Elisa Longo Borghini la punta, Erica Magnaldi l’outsider

Il Giro Rosa 2018 prenderà il via venerdì 6 luglio da Verbania. La corsa a tappe più importante del ciclismo femminile vedrà alla partenza anche quest’anno grandi campionesse che lotteranno per la conquista della maglia rosa. Le nostre atlete cercheranno di essere grandi protagoniste nella corsa di casa e andiamo quindi a scoprire le atlete italiane che potranno lottare per la classifica generale di questo Giro Rosa.

Tra le favorite assolute per la vittoria troviamo Elisa Longo Borghini (Wiggle High5). La 26enne piemontese lo scorso anno è andata vicinissima al trionfo, chiudendo in seconda posizione con poco più di un minuto di ritardo da Anna van der Breggen. L’olandese quest’anno sarà però assente, vista la volontà di mettersi alla prova nella mountain bike e per questo sarà la grande occasione per Longo Borghini. In salita la nostra portacolori potrà davvero fare la differenza e la recente vittoria ai Giochi del Mediterraneo le ha dato un’ulteriore spinta per puntare al colpo grosso.

Un’altra atleta che si è messa in luce a Tarragona è Erica Magnaldi (Bepink) che ha conquistato il bronzo. La 25enne cuneense ha dimostrato in questa stagione di avere delle grandi doti in salita, chiudendo al quarto posto in California e sulle montagne del Giro potrebbe davvero spiccare il volo. Per lei l’importante sarà gestire bene le energie in dieci giorni di corsa e avere in squadra un’atleta di grande esperienza come Tatiana Guderzo, neo acquisto del team lombardo, potrà essersele di grande aiuto.

Tra le altre italiane che potrebbero ottenere un buon piazzamento segnaliamo Alice Maria Arzuffi (Bizkaia Durango – Euskadi Murias) e Rossella Ratto (Cylance Pro Cycling) già in evidenza nelle passate edizioni. Attenzione poi anche alla 20enne Sofia Bertizzolo (Astana), atleta in forte crescita, che ha chiuso al secondo posto i Campionati Italiani e proverà a stupire in questa corsa.

Foto: Pier Colombo