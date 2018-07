Ginnastica, Vanessa Ferrari ritorna: “Obiettivo Olimpiadi 2020! Sogno la medaglia, voglio chiudere in bellezza”

Vanessa Ferrari si è dimostrata per l’ennesima volta una Campionessa infinita, una vera e propria Araba Fenice che non si arrende di fronte a nulla, una ginnasta caparbia che non si è fatta abbattere dall’infortunio al tendine d’Achille procurato durante gli ultimi Mondiali e che con grinta ha cercato di recuperare per regalarsi l’ultima chance. La bresciana è tornata ufficialmente ad allenarsi da un paio di settimane con il mirino puntato sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 come ha dichiarato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sì, obiettivo, Olimpiade 2020. Sono finalmente tornata in palestra dopo un lungo periodo di riabilitazione, ci voleva. Non è da tanto che mi alleno, sono tornata al PalAlgeco da due settimane“.

La fissa della medaglia a cinque, dopo due amari quarti posti, è una costante nella vita della Cannibale di Orzinuovi che ha spiegato quando ha deciso di puntare a Tokyo: “Durante la riabilitazione il chiodo batteva fisso nella mia testa. Alla fine è stato più forte di me: devo rimettermi in gioco perché ho troppa paura di fermarmi per poi pentirmi di non aver giocato tutte le mie carte fino alla fine“.

E senza mezzi termini afferma: “Ho ancora un sogno da realizzare ed è quello di una medaglia olimpica. Finché ci sarà uno spiraglio voglio continuare a lottare. Certo, 30 anni in questo sport sono tantissimi ma se il fisico regge sarà una bella impresa, no?“.

La quasi 28enne spiega da dove tira fuori la voglia di ripartire ancora una volta: “Appena mi sono rotta il tendine ricordo di aver guardato mio papà e il mio ragazzo e di aver detto: “Basta io ho chiuso”. Chiaramente è stata una cosa detta sul lettino dell’infermeria con il tendine rotto. Pensare di essere a un passo da un’altra grande impresa da medaglia e infortunarmi durante l’esercizio decisivo mi ha distrutto. Ma il tempo guarisce anche le ferite dell’anima e ho metabolizzato l’accaduto. Alla fine comunque nonostante l’età ero ancora lì a lottare per una medaglia tra le otto migliori al mondo“.

La carriera di Vanessa Ferrari si chiuderà comunque dopo Tokyo 2020: “Parigi 2024!? Non ci penso nemmeno, credo sia impossibile che possa andarci come atleta, magari come commentatrice tv. Con le pedane vorrei chiudere in bellezza nel 2020“. Nel frattempo si parla un gran bene della ragazzine classe 2003 ma è difficile trovare l’erede della Campionessa del Mondo 2006: “Ci sono delle ragazze brave ma è solo quando diventi senior ed esci dall’Italia che si tirano le somme. Credo comunque che sia fondamentale mantenere i piedi per terra senza montarsi la testa, lavorare duro e portare a casa i risultati“.