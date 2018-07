Ginnastica, Simone Biles: “Sono più forte adesso che a Rio 2016”. Il fenomeno pronto per il rientro in gara, sabato show agli US Classic

“Sto meglio adesso che a Rio“. Parole di Simone Biles che si presenta così alla vigilia degli US Classic, la gara del suo grande ritorno in programma sabato 28 luglio a Colombus. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana, il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è pronta per fare il suo stellare rientro: sono passati 24 mesi dalla sua consacrazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vinse quattro medaglie d’oro dopo essersi imposta per tre volte consecutive nel concorso generale individuale dei Mondiali (impresa mai riuscita nella storia). La Reginetta della ginnastica artistica internazionale sarà ovviamente la grande protagonista dell’ultimo evento di qualificazione ai Campionati Nazionali di agosto, step fondamentale per strappare la convocazione ai Mondiali di Doha dove la statunitense vorrebbe andare all’assalto del poker iridato.

La 21enne si cimenterà su tutti gli attrezzi, motivata più che mai a fare la differenza e a ribadire la sua classe cristallina come ha specificato nelle dichiarazioni rilasciate allo Houston Chronicle: “Tra 20 anni voglio guardarmi indietro e non avere rimpianti, avere la certezza di poter dire che almeno ci ho riprovato“. Sabato si troverà di fronte la Campionessa del Mondo Morgan Hurd ma ovviamente sarà ancora lei a partire con tutti i favori del pronostico, c’è tanta curiosità attorno agli elementi tecnici che porterà in gara: lo spettacolo è assicurato”.