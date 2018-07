Ginnastica, Simone Biles: la notte del ritorno! Show da fenomeno, la Campionessa pronta a incantare

Il giorno del grande ritorno è arrivato: questa notte (dalle ore 01.30 italiane) Simone Biles farà il suo grande rientro in pedana a due anni di distanza dall’ultima apparizione in gara. Appuntamento con gli US Classic, ultima gara di qualificazione ai Campionati Nazionali Statunitensi. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e Campionessa del Mondo per tre volte consecutive nel concorso generale individuale, aveva momentaneamente abbandonato le scene per dedicarsi ad altri progetti come la scrittura di un libro, la partecipazione a Dancing With The Stars, diverse apparizioni televisive e soprattutto insieme alle compagne ha denunciato il dottor Larry Nassar per abusi sessuali.

Ora però la ginnasta simbolo di questo sport, conosciuta in tutto il Pianeta per la sua forza propulsiva e per le sue doti acrobatiche davvero eccezionali, è pronta per calcare nuovamente il palcoscenico che aveva abbandonato e stando alle premesse della vigilia ne vedremo davvero delle belle. Gli esercizi visti in prova podio sono stati davvero strepitosi e Simone Biles ha saputo ancora superarsi rispetto a come eravamo abituati: musica arabeggiante al corpo libero in vista dei Mondiali di Doha ed esigenza avanti del nuovo codice risolta con un elemento sbalorditivo, incrementi importanti alle parallele, niente Amanar al volteggio ma eseguirà il Cheng, esercizio sostanzialmente intatto alla trave.

Tutti si aspettano una prestazione inverosimile da parte della statunitense che si esibirà di fronte al pubblico della sua Columbus (Ohio). Non conosce limiti e ha dichiarato di essere più forte rispetto a Rio: riuscirà ad avvicinare i 60 punti (si parte con 2 punti secchi in meno rispetto a due anni fa)? Il confronto con la Campionessa del Mondo Morgan Hurd sarà uno dei momenti clou di una nottata durante la quale vedremo all’opera anche Ragan Smith e Jade Carey.