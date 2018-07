Ginnastica, quando torna in gara Simone Biles? Appuntamento agli US Classic: data, programma, orario e tv

Dopo due anni di trepidante attesa, dopo 24 mesi senza la stella indiscussa che ha rivoluzionato la disciplina, finalmente la Polvere di Magnesio è pronta a riabbracciare Simone Biles. La Reginetta indiscussa della ginnastica artistica internazionale, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e di tre titoli mondiali consecutivi nel concorso generale individuale, tornerà finalmente in gara: l’appuntamento è per sabato 28 luglio in occasione degli US Classic, ultima competizione qualificante ai Campionati Nazionali Statunitensi che si disputeranno ad agosto.

La 21enne si esibirà su tutti gli attrezzi nella sua Columbus (Ohio, USA), pronta a incantare nuovamente in pedana dopo essersi dedicata allo spettacolo (ha scritto un libro e ha partecipato a Dancing With The Stars), senza dimenticarsi che ha denunciato Larry Nassar per abusi sessuali e ha messo la faccia insieme alle compagne nel processo che ha stravolto la ginnastica negli Stati Uniti d’America.

Quando gareggia Simone Biles? Quando tornerà in gara? Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio degli US Classic 2018. Gli orari sono italiani (a Columbus sono sei ore indietro rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di US Gymnastics.

DOMENICA 29 LUGLIO:

01.30 US Classic 2018