Ginnastica, Olimpiadi 2020: come può qualificarsi Vanessa Ferrari? Si punta alla Coppa del Mondo: il percorso della Campionessa e tutte le tappe

Vanessa Ferrari non molla e punta dritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo il brutto infortunio patito agli ultimi Mondiali, la bresciana è tornata ad allenarsi e vuole partecipare alla prossima rassegna a cinque cerchi con il serio obiettivo di conquistare l’unica medaglia che le manca in un palmares già leggendario. La Farfalla di Orzinuovi avrà quasi 30 anni al momento della competizione, parteciperà alle Olimpiadi per la quarta volta in carriera e proverà a fare saltare il banco dopo due amari quarti posti. Non sarà facile ma l’allieva di Enrico Casella lavora esclusivamente per questo obiettivo.

Non sarà però semplice qualificarsi all’appuntamento. Vanessa, infatti, dovrà puntare sul percorso da individualista e non potrà ormai più fare parte della squadra: il nostro team dovrà puntare su 4 atlete solide su tutti gli attrezzi in modo da poter puntare a qualcosa di importante nel Sol Levante (gli elementi della classe 2003 sono le indiziate a comporre il quartetto). La Campionessa del Mondo 2006 dovrà allora disputare la Coppa del Mondo di specialità, in programma tra il novembre 2018 e il marzo 2020: 8 tappe (4 nella stagione 2018/2019, 4 nella stagione 2019/2020).

Verranno presi in considerazione i tre migliori risultati ottenuti da ogni ginnasta nell’arco della competizione e la prima in classifica delle varie specialità si qualificherà per le Olimpiadi 2020 (pass nominale). Vanessa Ferrari punterà dunque a un pass tramite il corpo libero, suo attrezzo di punta. Vediamo nel dettaglio il calendario e il percorso che dovrà seguire la ginnasta italiana più forte di tutti i tempi.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO 2019-2020:

22-25 novembre 2018 Coppa del Mondo di specialità a Cottbus (Germania)

14-17 febbraio 2019 Coppa del Mondo di specialità a Melbourne (Australia)

14-17 marzo 2019 Coppa del Mondo di specialità a Baku (Azerbaijan)

20-23 marzo 2019 Coppa del Mondo di specialità a Doha (Qatar)

21-24 novembre 2019 Coppa del Mondo di specialità a Cottbus (Germania)

13-16 febbraio 2020 Coppa del Mondo di specialità a Melbourne (Australia)

12-15 marzo 2020 Coppa del Mondo di specialità a Baku (Azerbaijan)

24-28 marzo 2020 Coppa del Mondo di specialità a Doha (Qatar)













(foto Federginnastica)