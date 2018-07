Ginnastica, Ludovico Edalli Campione d’Italia! Tris tricolore nell’all-around, battuti Russo e Garza

Ludovico Edalli è il nuovo Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Alla Play Hall di Riccione, il ginnastica bustocco è riuscito a fare la differenza e ha conquistato il tricolore per la terza volta in carriera dopo quelli del 2013 e 2015. Un’affermazione ampiamente meritata per il 24enne che in questo momento è indubbiamente il migliore generalista nel panorama nazionale.

Ludovico, che in carriera vanta anche la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016, si è imposto con un totale di 80.800: spiccano il 14.100 al corpo libero e il 14.050 alla sbarra, 13.850 invece alle parallele. Unica difficoltà al cavallo con maniglie (12.250) ma non è praticamente mai stato contrastato da Andrea Russo (79.450) che paga anche sei decimi di penalità al quadrato. A completare il podio il giovane Luca Lino Garza (79.150, spicca il 14.500 alla tavola). Appena fuori dal podio l’esperto Andrea Cingolani (78.950) in una gara caratterizzata purtroppo anche dalle tante assenze per infortunio (pensiamo a Nicola Bartolini e a Lorenzo Galli che doveva difendere il titolo).

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA













(foto Giorgia Urbani)