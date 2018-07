Ginnastica, Europei 2018: sorteggiate suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia incomincia dalla trave, azzurre nel gruppo delle big

Gli Europei 2018 di ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto per quanto riguarda il settore femminile e dal 9 al 12 agosto per gli uomini. Sono stati sorteggiati gli ordini di rotazione e la composizione delle varie suddivisioni.

L’Italia femminile sarà impegnata nella quarta e ultima suddivisione insieme alle sette finaliste della passata edizione. Le azzurre incominceranno la propria avventura alla trave insieme alla Russia mentre la Gran Bretagna e la Svizzera saranno al corpo libero, Ungheria e Francia gireranno dalle parallele asimmetriche, Romania e Germania cominceranno l’avventura al volteggio. L’Italia maschile, invece, sarà impegnata nella terza e ultima suddivisione: gli azzurri incominceranno dal corpo libero insieme alla Gran Bretagna. Per quanto riguarda gli juniores: seconda suddivisone dalle parallele per le ragazze, tera suddivisione dal volteggio per i maschi. Di seguito l’ordine di rotazione della seniores femminile:

PRIMA SUDDIVISIONE:

Volteggio: Danimarca, Repubblica Ceca

Parallele asimmetriche: Gruppo Misto 2 (2 Svezia, 1 Lussemburgo, 2 Cipro, 1 Croazia)

Trave: Gruppo Misto 1 (2 Bulgaria, 1 Irlanda, 1 Georgia, 1 Lituania)

Corpo libero: Slovenia

SECONDA SUDDIVISIONE:

Volteggio: Polonia, Lettonia

Parallele asimmetriche: Finlandia, Islanda

Trave: Slovenia, Turchia

Corpo libero: Ucraina, Austria

TERZA SUDDIVISIONE:

Volteggio: Norvegia, Spagna

Parallele asimmetriche: Azerbaijan, Portogallo

Trave: Israele, Belgio

Corpo libero: Paesi Bassi, Grecia

QUARTA SUDDIVISIONE:

Volteggio: Romania, Germania

Parallele asimmetriche: Ungheria, Francia

Trave: Italia, Russia

Corpo libero: Svizzera, Gran Bretagna

