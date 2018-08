Ginnastica, Europei 2018: Finali di Specialità. Poker Petrounias agli anelli, doppio oro Dalaloyan, Zonderland beffato

All’SSE Hydro di Glasgow si sono conclusi gli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile con la disputa delle Finali di Specialità. Di seguito tutti i risultati e i podi di giornata.

CORPO LIBERO – Il britannico Dominick Cunningham manda in visibilio il proprio pubblico e trionfa con un perentorio 14.666 approfittando al meglio dell’errore dell’israeliano Artem Dolgopyat che paga tre decimi di penalità e si deve accontentare dell’argento (14.466). Il bronzo finisce al collo del russo Artur Dalaloyan (14.466).

CAVALLO CON MANIGLIE – Impresa pazzesca del 19enne irlandese Rhys McClenaghan che trionfa al debutto tra i grandi con un esercizio da urlo: 15.300 e dominio su avversari esperti come il croato Robert Seligman (14.866) e lo sloveno Saso Bertoncelj (14.866) che si dividono l’argento. Delusione per il britannico Max Whitlock, grande favorito della vigilia ma incappato in un clamoroso errore e solo settimo (14.000).

ANELLI – Il greco Eleftherios Petrounias si conferma il migliore anellista del Pianeta nell’ultimo lustro e conquista il quarto titolo continentale consecutivo affiancandolo a due ori ai Mondiali e al trionfo delle Olimpiadi di Rio 2016. L’ellenico trionfa con un perentorio 15.466 lasciandosi alle spalle il turco Ibrahim Colak (15.100) e il britannico Courtney Tulloch (15.000).

VOLTEGGIO – Il russo Artur Dalaloyan confeziona due salti perfetti (14.900) e si conferma Campione d’Europa superando per un’incollatura l’ucraino Igor Radivilov (14.866) mentre il bronzo finisce al collo dell’altro russo Dmitrii Lankin (14.666).

PARALLELE PARI – Arriva l’annunciata doppietta della Russia ma non vince l’uomo favorito. David Belyavskiy si deve infatti accontentare dell’argento (15.166) battuto da Artur Dalaloyan che conquista il secondo oro di giornata (15.433). A completare il podio lo svizzero Oliver Hegi (14.633).

SBARRA – Questa volta Epke Zonderland confeziona un esercizio ai limiti della fantascienza ma a sorpresa viene battuto dallo svizzero Oliver Hegi che così migliora l’argento dello scorso anno. Il Campione di Londra 2012 paga una piccolissima sbavatura che gli costa caro. Finisce 14.700 a 14.400 per l’elvetico, bronzo all’ungherese David Vecsernyes (14.033).