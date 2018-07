Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: le quote dei bookmakers per le scommesse. Transalpini favoriti per il trionfo, la Croazia cerca l’impresa

Il giorno della finale dei Mondiali 2018 è ormai ad un passo, infatti domani Francia e Croazia si sfideranno a Mosca per alzare al cielo la Coppa del Mondo di calcio. La partita si preannuncia tesissima e densa di emozioni, con i transalpini che partono con il ruolo di favoriti secondo i bookmakers. Le quote della finale infatti sono abbastanza sbilanciate in favore dei Galletti, il cui trionfo finale è dato a 1.47 secondo Snai. La vittoria dei transalpini nell’arco dei primi novanta minuti di gioco è di 1.95, segnale evidente del fatto che Mbappè e compagni possano anche chiudere i conti nei tempi regolamentari.

I croati guidati da Dalic partono da sfavoriti ma hanno dimostrato di avere le armi per battere chiunque in una partita secca, la quota di una eventuale vittoria finale del torneo si attesta a 2.75 mentre il successo dei balcanici al novantesimo è dato a 4.75. Le ultime due finali dei Mondiali sono terminate ai supplementari, la quota di un possibile epilogo in parità dei tempi regolamentari è di 3.35 mentre la possibilità che la sfida si decida ai rigori viene ritenuta improbabile, infatti questo esito viene dato a 5.50.

FRANCIA VINCENTE MONDIALI: 1.47

CROAZIA VINCENTE MONDIALI: 2.75

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alexander Ischchenko/ Shutterstock.com