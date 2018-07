Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: le probabili formazioni. Undici confermato per entrambi i CT. Quanto talento in campo!

Francia e Croazia scenderanno in campo domenica 15 luglio alle 17.00 per giocarsi la finale dei Mondiali 2018. Sono loro ad essere arrivate all’appuntamento con la storia, allo stadio Luzhniki di Mosca. Da un lato i francesi, talentuosi e giovani, dall’altro i croati, che non sono da meno in quanto a talento ma soprattutto cuore e orgoglio. Chi la spunterà? Difficile dirlo. Quel che è certo è che sarà grande spettacolo.

Nessuno dei due CT deve affrontare problemi di formazione. I cartellini sono stati azzerati dopo i quarti di finale, per cui non ci sono squalificati. Didier Deschamps ha trovato la sua formazione tipo in questi Mondiali, con l’inserimento a centrocampo di Matuidi come mezzala sinistra, con compiti difensivi ma aiutando anche in fase avanzata. Il giocatore della Juventus agirà accanto a Pogba e Kanté, davanti alla linea difensiva composta da Pavard e Hernandez sulle fasce e da Varane e Umtiti al centro. In porta capitan Lloris. Davanti, invece, toccherà ancora a Giroud fare da perno con Griezmann e Mbappé pronti a scatenarsi ai suoi lati.

Undici confermato anche per la Croazia. Zlatko Dalic ha le idee chiare e si affiderà agli stessi uomini che l’hanno portato fin qui. Subasic è una sicurezza tra i pali, difeso da Lovren e Vida e da Vrsaljko e Strinic, pronti a spingersi anche in avanti. Dal centrocampo in su, poi, il CT croato cala gli assi: accanto a Rakitic ci sarà Brozovic in mediana, mentre toccherà a Modric fare da playmaker avanzato sulla trequarti. Sulle fasce agiranno Rebic e Perisic, pronti a scambiarsi di posizione. La punta centrale sarà Mandzukic.

Le probabili formazioni di Francia-Croazia, finale dei Mondiali 2018

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic













