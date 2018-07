Francia-Belgio 1-0, Mondiali 2018: Umtiti trascina i Galletti in finale. Belgio ko: a Mosca ci va la Francia!

Sarà la Francia a giocarsi la finale dei Mondiali 2018 domenica a Mosca. È bastato un gol di Umtiti per mandare ko il Belgio, battuto per 1-0 nella prima semifinale, a San Pietroburgo. Il miglior attacco della rassegna iridata non è bastato al cospetto di una Francia solida in difesa e quanto mai cinica. I Galletti hanno saputo soffrire ma hanno serrato le fila e colpito al momento giusto, a inizio ripresa, quando il difensore del Barcellona ha trovato l’appuntamento con il gol, su calcio piazzato, come già era capitato a Varane con l’Uruguay.

Solo così poteva decidersi una semifinale equilibrata, con il protagonista che non ti aspetti, in mezzo a tante stelle che hanno provato a brillare. Al Belgio non è bastato Hazard, che a lungo ha fatto ballare la difesa francese. Ma i Diavoli Rossi non sono riusciti a concretizzare quanto costruito: appuntamento con la consacrazione rimandato nuovamente per i ragazzi di Roberto Martinez, mancati ancora una volta sul più bello. Oggi, però, hanno trovato di fronte una grande Francia, forse non nel gioco e nello spettacolo, ma nel cinismo e la maturità dimostrata, a dispetto della giovanissima età. La generazione di talenti dei Les Bleus è pronta a raggiungere la maturità. L’ultimo esame sarà domenica, a Mosca, contro una Croazia e Inghilterra.

SCACCHI – La posta in palio è elevatissima e la partita ci mette un po’ a ingranare. Deschamps ritrova Matuidi al centro del campo, mentre Martinez sostituisce lo squalificato Meunier inserendo Dembélé al centro del campo con a destra Chadli, chiamato a sacrificarsi in fase difensiva, esperimento poi naufragato. Fondamentale, però, è la posizione di Fellaini, che flottando sulla trequarti tiene occupati i centrocampisti francesi, lasciando sia Hazard che De Bruyne all’uno contro uno con la difesa, un affare per il Belgio. Sono loro, infatti, a vivacizzare il primo tempo dopo la partenza a rilento. Il folletto del Chelsea ci prova a più riprese, prima con un diagonale, poi con un tiro-cross, ma ad andare più vicino al gol è Alderweireld, che in girata su corner costringe Lloris al miracolo. La Francia incassa, si abbassa tanto, ma piano piano prende campo, grazie alla velocità dei suoi uomini. Ed è infatti bleu l’occasione migliore del primo tempo: Mbappé pesca l’inserimento di Pavard, ma Courtois è bravo ad imitare il suo collega e chiudere la saracinesca.

A FREDDO – Sembra il Belgio a scattare meglio dai blocchi dopo l’intervallo, ma alla prima occasione, a freddo, ecco il gol che decide la partita. Fellaini se lo perde e Umtiti stacca in maniera perfetta, insaccando l’1-0. Il Belgio accusa e sbanda, Martinez corre ai ripari: fuori Dembélé e dentro Mertens, che un po’ di vivacità la porta. L’occasione capita sui piedi di De Bruyne, che cicca il tiro, poi è la volta di Fellaini, che di testa manda a lato. Il vantaggio, però, permette alla Francia di distendersi e scatenare la tecnica e la velocità dei vari Pogba, Mbappé e Griezmann. I Galletti non uccidono la partita ma non vengono punti, perché al Belgio non basta l’inventiva di Hazard per scardinare il muro blu. Witsel ci prova con una gran botta ma Lloris respinge. Poi, nel finale, è la Francia ad avvicinare il raddoppio, ma Courtois si salva su Griezmann e Tolisso. Cala il sipario: a Mosca ci va la Francia.

Il tabellino

Francia – Belgio 1-0

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L.Hernández; Pogba, Kanté, Matuidi (dall’86’ Tolisso); Mbappé, Giroud (dall’85’ N’Zonzi), Griezmann. Ct: Didier Deschamps

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Chadli (dal 90′ Batshuayi), M.Dembélé (dal 60′ Mertens), Witsel, Fellaini (dall’80’ Carrasco)|; De Bruyne, E.Hazard; R.Lukaku. Ct: Roberto Martinez

Marcatori: 50′ Umtiti

Ammoniti: Kanté, Mbappé (F), Hazard, Alderweireld (B)













