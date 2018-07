FOTO Vincenzo Nibali indossa il busto: parte il recupero! Lo Squalo vuole Vuelta e Mondiali

Vincenzo Nibali è un titano indissolubile e non si ferma davanti a nulla, come uno Squalo pronto ad azzannare sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France e prova a guardare al futuro con ottimismo. Il siciliano era in grandissima forma alla Grande Boucle, sull’Alpe d’Huez era in piena bagarre per la vittoria e sembrava avere la condizione giusta per puntare alla maglia gialla e invece la sfortuna ha fatto capolino sulla sua strada: rimane impigliato nella tracolla della macchina fotografica di un tifoso, cade a terra, si frattura una vertebra ed è costretto a ritirarsi.

Il capitano della Bahrain Merida non ha polemizzato, si è fatto scudo e con caparbietà ha stretto i denti perché la stagione continua: il mirino è puntato sulla Vuelta di Spagna e soprattutto sui Mondiali di Innsbruck a fine settembre dove un percorso durissimo lo pone tra i grandi favoriti per la conquista della maglia iridata. Il siciliano ora dovrà indossare un busto per quindici giorni e cercherà di tornare ancora più forte di prima, pronto a farci sognare. Questo è il primo step del recupero e, come ha scherzato su Instagram, aumenta la sua collezione di tutori.

Aumento la mia collezione di tutori Un post condiviso da Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) in data: Lug 21, 2018 at 9:56 PDT













(foto Pier Colombo)