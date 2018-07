F1: Sergio Marchionne è in terapia intensiva. Peggioramento negli ultimi giorni: coma irreversibile

Sergio Marchionne è ricoverato in terapia intensiva all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo. È quanto ha rivelato l’agenzia Ansa, senza fornire però ulteriori dettagli sulle condizioni dell’ormai ex amministratore delegato di FCA. Al momento non ci sono conferme ufficiali, né dalla famiglia, né dall’azienda, né tanto meno dall’ospedale, blindatissimo e inaccessibile ai media.

Le sensazioni, però, sono tutt’altro che positive. Marchionne era stato ricoverato circa tre settimane fa per un intervento alla spalla destra per il quale era previsto un breve periodo di convalescenza. Le sue condizioni, però, sono improvvisamente peggiorate nei giorni scorsi, al punto che il passaggio di testimone al timone del gruppo FCA in favore di John Elkann è avvenuto in tempi rapidissimi e con urgenza, facendo emergere il quadro di una situazione definita irreversibile.













