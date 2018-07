F1: l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello?

Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne, n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale, lascia per gravi problemi di salute.

Un fulmine a ciel sereno che ha portato ad una rivoluzione nell’asset dirigenziale con John Elkann, già massimo dirigente di Exor e di FCA, sulla plancia di comando di Maranello e nel ruolo di amministratore delegato del Cavallino Louis Camilleri, ex presidente della Philip Morris.

Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scenari sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio Arrivabene potrebbe aumentare. Vista la precedente esperienza di quest’ultimo con Philip Morris, sotto la presidenza di Camilleri, ciò potrebbe dare maggior importanza ad Arrivabene e mutare alcune scelte che lo stesso Marchionne aveva prospettato.

Ad esempio l’avvicendamento tra Kimi Raikkonen e Charles Leclerc. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex presidente aveva caldeggiato un arrivo del monegasco in Ferrari nel 2019 mentre per Kimi ci sarebbe stato un ritorno alle origini in Sauber, per soddisfare la sua voglia di continuare a correre.

Stando così le cose, Raikkonen potrebbe rimanere un altro anno sotto l’insegna del Cavallino, tenuto conto del pensiero di Arrivabene che ha sempre espresso un parere favorevole sul permanere dello status quo. Oltre a ciò anche aspetti politici saranno sul tavolo: la gestione del team Sauber-Alfa Romeo, uno dei fiori all’occhiello della gestione Marchionne, ed il peso di Ferrari nello Strategy Group. Non è un mistero che l’ex presidente abbia sempre fatto valere, con forza, gli interessi della Rossa minacciando un abbandono nell’eventualità che l’organizzazione di Liberty Media fosse lontana dalla visione ferrarista.

Ora cosa accadrà? Non resta che aspettare.













