F1, le pagelle del GP Germania 2018: Vettel insufficiente, Hamilton sontuoso, Raikkonen solido

Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel:

PAGELLE GP GERMANIA 2018 F1

Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada quando la gara era in mano e un regalo al rivale per il campionato. Un errore non da campione, inaccettabile per un pilota che punta al titolo mondiale e a cui, a volte, manca quella lucidità necessaria per completare l’opera. Una prestazione gravemente insufficiente che costa la vetta iridata.

Lewis Hamilton 9: Signore e signori che gara! Dalla quattordicesima piazza al successo è roba per cuori forti e Lewis ha dimostrato di averne perché rimontare, senza sbagliare una mossa nonostante l’arrivo della pioggia è qualcosa che vale tanto. Un successo insperato denso di significati perché costruito grazie ad una condotta di gara semplicemente perfetta che lo riporta in testa alla classifica generale e che mette in evidenza una qualsivoglia superiorità quando il gioco si fa duro. E’ sempre lui il favorito numero 1 per vincere anche quest’anno.

Valtteri Bottas 7: E’ consistente la prestazione del finlandese della Mercedes. Non perde posizioni al via e nel momento in cui arriva la pioggia mette sotto pressione Vettel, probabilmente inducendolo anche all’errore. Una prova che porta punti alla Mercedes e consente al team di Brackley di ritrovare la testa della classifica iridata.

Kimi Raikkonen 7: Come il connazionale fa il suo. Lascia passare Sebastian nel momento in cui le sue gomme erano maggiormente usurate e cerca in qualche modo di impensierire la Mercedes, poco dopo l’uscita della Safety Car. Quarto podio consecutivo per Kimi utile per la classifica dei costruttori ma l’umore in casa ferrarista non sarà certo dei migliori.

Max Verstappen 6.5: Fa il possibile con il materiale a disposizione. La variazione di strategia, con l’arrivo della pioggia, non lo premia ma il quarto posto è il meglio possibile.

Nico Hulkenberg 7.5: Una quinta posizione dal sapor di vittoria per il tedesco della Renault. Gestisce sapientemente le gomme e guida in modo intelligente quando arriva la pioggia. Il GP di casa lo esalta e lui ripaga alla grande in pista.

Marcus Ericsson 7.5: Spesso si parla del compagno di squadra ma stavolta è lui a centrare la top10. Bravo lo svedese a sfruttare a proprio vantaggio i tanti episodi di questa gara e a centrare un risultato degno di nota.

Charles Leclerc 5: Negativa la prestazione del monegasco, autore di un’uscita di pista che ne vanifica il risultato finale anche nel confronto con il teammate.15° posto per lui che non può di certo soddisfarlo.

McLaren 4: Il 13° e 16° posto di Stoffel Vandoorne e di Fernando Alonso è roba da film dell’orrore e per il team di Woking è notte fonda in una gara che avrebbe potuto rappresentare una chance.













