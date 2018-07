F1, la Ferrari può vincere il Mondiale 2018? La macchina è la migliore da 10 anni a questa parte. Ora dipende da Vettel…

Questa Ferrari può davvero vincere il Mondiale? La migliore macchina uscita da Maranello negli ultimi dieci anni sta facendo sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante e soprattutto sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes, costretta a spingere al massimo dopo aver dominato per anni: il durissimo lavoro degli uomini in rosso ha creato una monoposto di assoluto spessore tecnico che è davvero in grado di fare la differenza e che sta battagliando alla pari con le Frecce d’Argento, il team che ha surclassato la concorrenza nell’era power unit.

Gli ingegneri hanno lavorato benissimo durante tutto l’inverno e sono riusciti a mandare in pista una vettura eccezionale sotto il profilo motoristico e anche aerodinamico, permettendo così a Sebastian Vettel di issarsi in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton e anche di prendersi la vetta della classifica costruttori. A Maranello si lavora in maniera serena, la squadra è più unita che mai, gli intenti sono comuni e l’obiettivo di tornare a vincere dopo undici anni di digiuno ha permesso di arrivare a questa soluzione estremamente competitiva che sta cercando di sovvertire le gerarchie della Formula Uno.

Dopo il trionfo iridato di Kimi Raikkonen nel 2007, la Ferrari aveva sfiorato il titolo soltanto con Felipe Massa e Fernando Alonso in due circostanze, poi il vuoto totale e lo strapotere della Mercedes che ha schiacciato il Cavallino Rampante. Risalire è stato complicato, il decennio è stato uno dei più difficili sotto il profilo dei risultati ma ora la rinascita è completata. Siamo praticamente a metà della stagione e la corsa verso il Mondiale si fa più intensa che mai: il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è entrato nel vivo, i due fenomeni hanno vinto quattro Mondiali a testa e cercare di raggiungere il record di Fangio, il testa a testa prosegue imperterrito e ora tutto dipenderà dal tedesco.

Il pilota della Ferrari ha commesso qualche errore di troppo come il tamponamento ai danni di Bottas in Francia e l’ostruzione a Sainz durante le qualifiche in Austria: se da ora in avanti riuscirà a essere perfetto allora davvero le Rosse potrebbero battere sul campo l’eterno rivale e vincere quel Mondiale che manca da ormai troppo tempo.













