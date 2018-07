F1: il Circus potrebbe sbarcare a Miami? Vicina la firma del contratto con Liberty Media

La Formula Uno potrebbe sbarcare a Miami? Parrebbe proprio di sì. Come riporta it.motorsport.com, le autorità della città statunitense si ritroveranno per decidere se fare una proposta a Liberty Media per organizzare un Gran Premio in città.

La commissione cittadina della metropoli dovrà votare la prossima settimana, infatti, per autorizzare un rappresentante della giunta a negoziare un contratto con Liberty Media. L’obiettivo è quello di portare una gara per le strade della Florida note per le spiagge e il panorama mozzafiato. La soluzione sarebbe particolarmente gradita ai gestori del Circus, intenzionati ad entrare nel contesto americano dove la F1 ha sempre stentato a decollare, surclassata dalle categorie più amate negli States come Nascar e IndyCar.

Il contratto sarà discusso nei prossimi incontri che si terranno il 26 luglio. Il documento ufficiale, oltre ai primi 10 anni di contratto previsti tra le parti, potrebbe godere di un’estensione di altri 10, facendo diventare l’accordo ventennale. Una soluzione caldeggiata dal sindaco di Miami Francis Suarez, anche se alcune opposizioni da parte del consiglio cittadino e dagli stessi residenti non sono mancate. Vedremo come evolverà la situazione.











