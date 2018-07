F1, GP Ungheria 2018: Lewis Hamilton per il pugno da ko, Sebastian Vettel vuole la riscossa

Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un gergo pugilistico. Dall’altra parte, invece, c’è Lewis Hamilton, che lotta sulle ali dell’entusiasmo. Ha appena conquistato una vittoria del tutto inattesa in Germania, dopo essere scattato 14esimo, mentre nel fine settimana magiaro, ricco di difficoltà, ha saputo meritarsi una pole position dopo l’arrivo della pioggia, che nessuno aveva previsto. L’inglese è carico, al massimo delle sue potenzialità, e non vede l’ora di scaricare sul rivale un nuovo colpo che, in questo caso, rischierebbe di essere, già, da ko.

No, non è una esagerazione. Se il campione del mondo in carica vincesse anche a Budapest, infatti, oltre a poter scappare in classifica generale, potrebbe davvero entrare in quella modalità mentale nella quale si sente imbattibile, e lo continua a dimostrare anche in pista. Soprattutto ora che ne ha bisogno, dato che non dispone di una Mercedes perfetta e che, anzi, lo sta mettendo alla prova. Molto della gara odierna si giocherà alla partenza, con una prima fila tutta argentata che rischia di divenire una seria ipoteca sulla corsa, dato che all’Hungaroring i sorpassi sono tutt’altro che semplici.

A cosa deve attaccarsi la Ferrari? Gli aspetti sono vari. Innanzitutto domani dovrebbero tornare le condizioni preferite, ovvero sole e caldo. La situazione ideale per la vettura di Maranello e, dall’altra parte, la meno amata dalle Mercedes. La W09, infatti, soffre con le gomme più morbide e quando la colonnina di Mercurio si alza, per cui niente è già scritto. Per fortuna del team di Brackley, però, oggi potranno scegliere con quali gomme iniziare la gara. Dato che le qualifiche si sono disputate sul bagnato non saranno obbligatorie le (tanto odiate) UltraSoft, per cui potrebbero puntare su Soft-Medie per non incappare in problemi di blistering.

Ad ogni modo ci troviamo di fronte ad un appuntamento di capitale importanza in ottica stagionale, e non tanto perchè ci avviciniamo alla sosta agostana. Lewis Hamilton vuole mettere ancor più all’angolo il suo rivale, dando il via alla prima, vera fuga stagionale. Sebastian Vettel deve mantenere la guardia ben alzata, ma anche colpire di rimessa. Non ci sono altre vie per mantenere aperto il campionato, altrimenti il suo rivale rischierebbe di chiudere i conti in anticipo come a Singapore 2017, con un ko del tutto inatteso.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI