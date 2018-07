F1, GP Ungheria 2018: le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes. I possibili scenari tattici

Il Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno si annuncia di capitale importanza per diverse motivazioni, e non solamente perchè si tratta della gara che precede la sosta estiva che si concluderà con il Gran Premio del Belgio di fine agosto. L’appuntamento dell’Hungaroring, che dà il via alla seconda metà del campionato, sarà decisamente delicato dal punto di vista di temperature e gomme che, in questa occasione, saranno UltraSoft, Soft e Medie, come in Germania. La Pirelli ha optato per non portare le SuperSoft, per un salto di mescola tra le coperture marchiate di viola e quelle di giallo.

Come spesso capita, infatti, a Budapest (e non solo perchè siamo a fine luglio) si corre con la colonnina di Mercurio che tocca livelli elevati ed è un aspetto che rischia di mettere in seria difficoltà sia i motori che gli pneumatici. Proprio questi ultimi saranno l’ago della bilancia per decidere chi potrà vincere la gara. Il tortuoso tracciato ungherese, infatti, non richiede grande potenza del motore, nè rende facili i sorpassi. Se, come pare, le temperature saranno incandescenti, l’asfalto potrebbe toccare i fatidici 50 gradi che solitamente mettono in crisi chi non ha a disposizione un assetto perfetto o non si comporta nel migliore dei modi con le gomme.

Quali sono state le scelte dei primi della classe? Lewis Hamilton, per esempio, avrà in dotazione 7 set di gomme UltraSoft, 5 di Soft e solamente uno di Medie. il suo compagno Valtteri Bottas, invece, ha 2 Medie, 4 Soft e 7 UltraSoft. In Ferrari le scelte sono maggiormente aggressive. Sebastian Vettel, per esempio, avrà a disposizione ben 9 set di UltraSoft, 3 di Soft e solamente uno di Medie. Leggermente diversa la scelta di Kimi Raikkonen che punterà su 8 UltraSoft, 3 Soft ma 2 Medie. In casa Red Bull, invece, Daniel Ricciardo e Max Verstappen hanno deciso in maniera identica: 7 UltraSoft, 4 Soft e 2 Medie. Nel resto del gruppo spiccano Carlos Sainz e Nico Hulkenberg che, in casa Renault, hanno scelto di disporre di ben 10 set di UltraSoft, con lo spagnolo che avrà una sola Media e 2 Soft, mentre il tedesco avrà 2 Medie e una sola Soft.

Al netto di questi numeri e di queste dotazioni, cosa dobbiamo aspettarci dalle gomme nel fine settimana del Gran Premio di Ungheria? Appare chiaro che la Ferrari voglia puntare pesantemente sulle UltraSoft, con le quali sa eccellere, mentre la Mercedes, soprattutto Hamilton che ne ha 5, non vuole privarsi delle amate Soft, gomme che la W09 tratta in maniera perfetta. Come si spiega, tuttavia, la decisione di Vettel di avere ben 9 UltaSoft, ovvero 2 set in più del rivale diretto? La soluzione dell’enigma potrebbe arrivare dal fatto che all’Hungaroring non sono affatto da escludere le due soste (ormai una rarità) perchè l’asfalto è particolarmente aggressivo con le gomme. Con questi presupposti il tedesco potrebbe avere in mentre una strategia UltraSoft-Soft-UltraSoft o UltraSoft-UltraSoft-Soft, in base alle necessità. Dal lato del campione del mondo in carica, invece, potrebbero esserci due stint con le Soft, per avere maggiore solidità.

Ad ogni modo l’incognita gomme dipenderà soprattutto dalla loro resistenza. Come si è visto in Austria, quando si alzano le temperature, diverse scuderie vanno a rischio a livello di blistering e devono ricorrere ad un pit stop per non vedere le proprie coperture distruggersi. Anche a Budapest le possibilità di incappare in questi problemi sono elevate e soprattutto Mercedes e Red Bull dovranno farci attenzione, mentre la Ferrari ha dimostrato più e più volte di sapere gestire al meglio gli pneumatici. Il Gran Premio di Ungheria si annuncia, come sempre, ricco di emozioni e colpi di scena. La questione gomme non sarà da meno e inciderà parecchio. La Ferrari vuole essere aggressiva, la Mercedes non vuole correre rischi. Chi la spunterà?

alessandro.passanti@oasport.it

