F1, GP Ungheria 2018: gara. Orario d’inizio e come vederla in tv su Sky e TV8

Domenica 29 luglio si disputa il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Grande attesa all’Hungaroring per l’ultima gara prima della pausa estiva: sull’angusto tracciato magiaro, dove è difficile sorpassare, andrà in scena una vera e propria battaglia. Tutti vogliono la vittoria per andare sotto l’ombrellone più rilassati, si cerca una prestazione di lusso per chiudere al meglio la prima parte di stagione e lanciarsi verso la chiusura di questo emozionante campionato che continua a regalare grandissimi colpi di scena.

Sebastian Vettel vuole a tutti i costi la vittoria per riscattare l’errore commesso in Germania e per rilanciarsi in classifica generale, cercando di ricucire il distacco su Lewis Hamilton. Si preannuncia una nuova lotta superlativa tra il tedesco e il britannico, il testa a testa tra Ferrari e Mercedes entra nel vivo ma attenzione anche alle Red Bull che potrebbero svolgere il ruolo di arbitro della contesa con Max Verstappen e Dani Ricciardo sul pezzo. E attenzione alle seconde guide Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 LUGLIO:

15.10 GP Ungheria 2018 – Gara

GP UNGHERIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 21.15.

Previste le repliche su Sky Sport F1 alle ore 18.00, 20.30, 23.00 e nel rullo notturno.













FOTOCATTAGNI